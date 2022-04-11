Сєрга каже, що мовчання Регіни з приводу війни в Україні - це її активна позиція.

У мережі розгорівся скандал між ведучою "Орла і Решки" Регіною Тодоренко і її колегою Колею Сєргою. Останній засудив мовчання зірки з приводу війни в Україні навіть після смерті її екс-коханого Аліка в Бучі.

"Це моє останнє звернення до Регіни Тодоренко", - написав на своїй сторінці в Facebook Сєрга.

Він зазначив, що у нього немає нічого особистого по відношенню до Регіни. Але, можливо, вчасно виражена Тодоренко і її колегами позиція змогла б уберегти життя Аліка і тисячі інших життів.

"До того ж, за півтора місяця війни, ти, маючи мій особистий номер, не написала ні слова. Знову ж твоє мовчання - це твоя активна позиція", - наголосив Коля.

"В особі Регіни я звертаюся до всіх нейтральних блогерів на території РФ... Це війна, тут немає півтонів: ти або проти, або за", - додав Сєрга.

За його словами, фраза" зупиніть війну", кинута в нікуди, - це спроба зайняти одразу два стільці, тільки так не вийде.

"З днем звільнення Одеси від зрадників", - закінчив свій спіч Коля. Зазначимо, Регіна народилася і виросла в Одесі.

Нагадаємо, раніше Тодоренко відповіла колі Сєрзі, який розповів про смерть її екс-коханого в Бучі.

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