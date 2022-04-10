Ведуча показала листування із Сєргою, на яке він не відповів.

Українська співачка та ведуча Регіна Тодоренко, яка живе в Росії після заміжжя, поскаржилася на те, що їй погрожують у мережі через її позицію щодо війни в Україні.

Так, вона у своїх "історіях" показала повідомлення з погрозами на адресу її сина.

Також співачка вирішила відповісти Колі Сєрзі, який розповів, що у Бучі окупанти вбили його товариша, який раніше був у романтичних стосунках з Регіною.

Тодоренко показала листування із Сєргою, на яке він не відповів, де вона запитувала, де поховають її колишнього коханого та чому Коля не написав їй особисто.

"Навіть попри те, що деякі мої товариші публічно принижують або ж хайпують на моєму імені, я все одно буду допомагати. Зверніть увагу, як людина читає мої повідомлення, але не відповідає, а лише продовжує хайпуватися публічно", - додала ведуча.

Нагадаємо, Тодоренко мовчала про війну в Україні, поки не стало відомо про вбивство окупантами її екс-бойфренда Аліка. Російські загарбники під час звірств у Бучі розстріляли його в потилицю, а тіло знайшли лише після того, як почали "зачищати" місто. Про смерть колишнього коханого Регіни повідомив Коля Серга.

Так, у своєму Instagram Регіна опублікувала свічку і написала: "Вже скільки їх впало в цю прірву вдалині. Настане день, коли і я зникну з поверхні землі".

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