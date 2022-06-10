Він обурений поведінкою Регіни Тодоренко.

Український музикант і ведучий Коля Серга, який в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну вступив до лав ЗСУ, розповів, чому опальна Регіна Тодоренко для нього померла.

"Я записав відеозвернення, де в особі Регіни звернувся до всіх нейтральних блогерів на території РФ. Але вона аж ніяк не відреагувала. І я зрозумів, що це був похорон Регіни в моєму житті. Надгробна промова - бац, і кинув земельку", - сказав Серга в програмі "Зірковий шлях".

Відомо, що до цього Коля Серга і Регіна Тодоренко публічно поскандалили. У Бучі окупанти розстріляли екс-бойфренда Регіни і друга Колі - Аліка. Саме після цієї трагедії Тодоренко вперше відреагувала на війну в Україні, але так і не назвала Росію агресором.

Пізніше Серга написав в особисті повідомлення Тодоренко. Але опальна ведуча заявила, що Коля хоче просто хайпанути на її імені.

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко попрощалася зі своїми рідними з Одеси.

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