Регіна випустила нову пісню, в якій зізналася в коханні чоловікові і попрощалася зі своїми рідними.

Відома співачка і телеведуча родом з Одеси Регіна Тодоренко вже багато років живе і працює в Росії. З початку вторгнення РФ в Україну вона мовчить про війну, прикриваючись різними політичними поглядами з чоловіком Владом Топаловим.

Така поведінка Регіни спровокувала хвилю хейта і критики в соцмережах. Їй неодноразово нагадували про те, що її батьки досі живуть в Одесі. І поки вона думає про росіян і переживає через санкції, вони страждають від обстрілів окупантами.

В результаті Тодоренко вирішила випустити пісню "Он за мной", в якій зізналася в коханні чоловікові і попрощалася з усіма родичами з України.

У пісні є такі рядки "Не чекай на мене, мамо, сьогодні не повернуся додому" і "Не дзвони мені, тато, дочка твоя стала іншою". Також Регіна заспівала про те, що її чоловік піде за нею "на найпівденніший берег пекла".

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко спробувала виправдати своє мовчання про війну.

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