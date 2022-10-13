Виконавець змінив зачіску на козацький "оселедець".

Український співак і учасник культурного десанту Коля Серга, який дає концерти українським військовим та жителям деокупованих територій, постав у новому образі – з козацьким "оселедцем" на голові – та анонсував вихід нової пісні.

У національному вбранні та з новою зачіскою Серга з'явився в ефірі ТСН.

"Справа в тому, що зараз ми якраз приїхали до штабу в Київ, завтра вже виїжджаємо на деокуповані території. І поки є час, знімаємо кліп на наступну пісню, яка називається "Молитва", – пояснив Серга свою зачіску.

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За словами музиканта, його нова композиція – це пісня, "яка зараз дуже потрібна, бо ми переживаємо нелегкий час".

"Найпотужніша точка нашої опори та нашої сили знаходиться в нас. Ця робота буде допомагати відшукати це в собі, цю точку опори", – наголосив Серга.

Хто такий Коля Серга?

Коля Серга – відомий український співак та колишній ведучий проекту "Орел і Решка". З початком повномасштабної війни він став на захист України.

Як писав УНІАН, пізніше Серга зізнався, що батько відмовляв його йти у ЗСУ. Через це вони не спілкувалися цілий місяць. Співак зазначив, що його батько слабо вірив у перемогу України, але і проросійських поглядів у нього не було.

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