Музикант, який пішов в терроборону практично відразу після повномасштабного вторгнення, прокоментував свою можливість серйозного протистояння з ворогом.

Український музикант Коля Серга розповів, чи готовий він до серйозної сутички з російськими окупантами. Свою думку Коля озвучив в ефірі програми"Ранок з Україною".

Так, музикант зізнався, що він здивований людьми, яких зустрічає, обороняючи рідну землю.

"У нашій частині дуже багато добровольців, тут є і бізнесмени, і держслужбовці, і далекобійники... неймовірна кількість людей різних національностей: молдавани, болгари, турки і т.д. всіх нас об'єднує любов до України", - розповів український артист.

Сам Коля Серга розцінює повномасштабну війну в Україні, яку Росія почала 24 лютого цього року, як своє особисте випробування. Адже раніше він і подумати не міг, що йому доведеться брати в руки зброю і йти стріляти в супротивників.

"Головним пунктиком сумніву був саме той, чи зможу я стріляти? Але я розумів, що йду до лав ЗСУ і повинен взяти в руки зброю, а це означає, що повинен воювати. А чим глибше я перебуваю в цих подіях, тим більше розумію, що я готовий", - розповів Коля Серга.

Нагадаємо, раніше Коля Серга поставив крапку в скандалі з Регіною Тодоренко. Серга каже, що мовчання Регіни з приводу війни в Україні - це її активна позиція.

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