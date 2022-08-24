Артист не тільки підтримує військових своїми концертами, а й сам несе службу, виконуючи бойові завдання.

Український музикант Коля Серга, який після повномасштабного вторгнення РФ в Україну пішов воювати, розповів про небезпечні моменти за час його служби. Подробицями він поділився в інтерв'ю зі Славою Дьоміним.

"Найнебезпечніше, що було - це ми потрапляли під артобстріл. Ми їздили під Херсон удвох з Даніелем Салемом грати концерт. Їхали під Снігурівку. Саме артобстріл, коли ти бачиш і розумієш, що в тебе зараз може прилетіти, був вперше. До цього ми були в Краматорську в бомбосховищі під одним об'єктом, і в цей об'єкт почали прилітати ракети", - згадав Серга.

Також він поділився спогадами, коли вони з колегами їздили давати концерт на "нульову" лінію Херсонського напрямку.

"Колись була така історія, що ми поїхали в Херсон на "нуль" до хлопців. Взяли бусик у волонтерів, їдемо. Було перехрестя, де нас повинні були зустріти, забрати і відвезти. Ось ми доїхали до цього перехрестя, ці люди ще не під'їхали, зв'язку немає, і тут наш бусик глохне, вимикається вся електрика. Пара хвилин, виїжджає БТР з кущів і дулом на нас. Я вибігаю, кажу: "Хлопці, хлопці, це свої!". Починають з кущів ще виходити хлопці в броніках на голе тіло. Сказали штовхати бусик, бо зараз могло всім "прилетіти". Ми почали штовхати, але, слава Богу, наш водій Толя швидко розібрався що там сталося", - розповів Коля.

Нагадаємо, колега Серги Даніель Салем розповів про відчуття після того, як сім разів потрапляв під обстріли.

Також УНІАН писав, що Салем розповів про свій стан зараз. Він вважає, що йому доведеться дуже багато працювати з психіатрами, щоб вийти з нинішнього емоційного рівня.

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