Ще 25 лютого 2022 року він мобілізувався.

Укрїнський артист Коля Сєрга, який на початку повномасштабного російського вторгнення вступив до лав ЗСУ, розповів, як переживає обстріли на фронті. Нині він перебуває на Доннечинні, в Покровську, де йдуть одні з найважчих боїв за Україну.

Щодня його життя у зоні ризику, бо ворог не припиняє обстріли. Як каже Сєрга, у такі хвилини у нього з'являється тваринний страх, але разом з тим і адреналін.

"Відчуваю азарт, бо я розумію, що наша справа – це дуже велика відповідальність і тому попри всі обставини ми маємо її нести. Коли ми потрапляємо під обстріли чи в певні небезпечні обставини, то в цей момент з'являється тваринний страх, який вмикає у тобі адреналін, і разом з ним завантажується стан азарту. Ти стаєш швидшим, оперативніше ухвалюєш рішення, ніж у спокійному стані. У хвилини обстрілів ти починаєш прораховувати звідки і куди летить, наскільки ти є об'єктом цих обстрілів, і, звісно, перша думка – як і де сховатися, де буде максимально безпечно, щоб уникнути уламків", - розповів Сєрга в інтерв'ю УНІАН.

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Крім того, він розповів, що була ситуація, коли біля нього відбувалися ближні бої, проте він не брав у них участь.

"Я був на бойовому завданні з хлопцями, виконував накази командира. Він ухвалив рішення не стріляти, перечекати, тому ми так і зробили", - додав військовий.

Нагадаємо, Коля Сєрга розповів, як змінилося його ставлення до Росії.

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