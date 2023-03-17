Після 24 лютого він усвідомив, що Росія - ворог.

Український артист і воїн ЗСУ Коля Сєрга розповів, що до повномасштабного вторгнення світ, у якому він жив, був ідеалізованим і інфантильним. Тому він виступав у Росії, де також був дуже популярним артистом.

А от після 24 лютого 2022 року він зрозумів, що Росія - це ворог, якого потрібно знищувати.

"До повномасштабного вторгнення я був космополітом і вважав, що я всюди гість і ніде господар. Але після 24 лютого я зрозумів, що світ, в якому жив, був ідеалізованим та інфантильним. Настав час дорослішати, бачити іншу сторону світу - темну. І почалася вона з Росії. Я побачив, що є тотальна тупість, одержимість, колективна параноя, ненависть. Це стало для мене спочатку розчаруванням, а потім новим сенсом, адже тепер я знаю, що Росія - ворог, якого потрібно нищити", - сказав Сєрга в інтерв'ю УНІАН.

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Він додав, що якби побачив диктатора Володимира Путіна на полі бою, то почав би швидко стріляти.

"Якби це було б на полі бою і я був би зі зброєю, то я напевно нічого не говорив би (Путіну, - УНІАН), а стріляв якомога швидше. Бо якщо Путін поруч, то є десь охоронці. Тому стріляв би раніше за них", - додав Сєрга.

Хто такий Коля Сєрга

Коля Сєрга - український співак, телеведучий, актор і поет. Здобув популярність як один з ведучих програми "Орел і Решка" разом з Регіною Тодоренко.

У 2009 році Микола брав участь у шоу "Фабрика зірок 3", продюсером якого був Костянтин Меладзе. Також Сєрга з гуртом "The Коля Сєрга" їздив на "Нову хвилю" в Юрмалу представляти Україну.

Також відомо, що Сєрга є режисером і продюсером кліпу "Шпилька-каблучок" Лоліти Мілявської, яка підтримує війну в Україні.

Нагадаємо, Коля Сєрга розповів, як ледь не загинув на фронті.

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