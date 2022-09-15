Як повідомив телеведучий, багато території заміновані. Тому він закликає бути дуже обережними і стежити за дітьми.

Український телеведучий Дмитро Комаров відвідав деокуповані території Харківської області і показав, що там залишили загарбники. Так, ведучий програм "Світ навиворіт" і "Мандруй Україною" розповів, що вони почали завозити в магазини російські товари, перефарбували стеллу на в'їзд в місто в триколор і скрізь повісили свої банери.

"Росіяни запускали окупаційну владу у всіх сферах життя, перефарбували багато чого в триколор, розвісили борди "Росія назавжди", завозили в магазини "сосиски ЛНР", "московський майонез", російські напої. Йти не збиралися. А звичайні українці були змушені жити, приймати нав'язані правила. На тих, хто був не згоден, чекали тортури", - шокував Комаров.

Попри те, що вони планували там пробути довго, у вересні ЗСУ вигнали окупантів з ганьбою. Деякі навіть намагалися прикидатися цивільними.

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"Вони роздягалися до трусів, кидали форму і ховалися в підвалі. Але так в трусах їх в полон і брали", - додав Комаров.

Він також зазначив, що після окупації на цих територіях залишається дуже багато вибухонебезпечних предметів і зброї, тому закликає місцевих жителів бути дуже обережними.

Нагадаємо, Комаров показав, на що витратив гроші від продажу свого авто.

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