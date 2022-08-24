Допомогу для армії України вдалося вчасно доставити завдяки єдності, зазначив телеведучий.

Український телеведучий Дмитро Комаров повідомив, що витратив гроші, виручені від продажу свого елітного автомобіля, для купівлі машин для Збройних сил України.

Ведучий в Instagram поділився, що 23 серпня спеціально до Дня Незалежності України (відзначається 24 числа) в нашу країну з Латвії була доставлена партія авто для ЗСУ – мікроавтобус, джипи та 20 пікапів.

"...Я переживав, коли вся ця партія вже стояла в Європі і "підтискали терміни". Здавалося, що встигнути неможливо. Але допомогла єдність – на перше прохання знайшлися волонтери, які допомогли організувати складну логістику і за кілька днів доставити всю колону", – поділився Комаров.

Телеведучий додав, що купівля авто для ЗСУ в ЄС теж є прикладом єдності.

"...Я продав своє авто на аукціоні за мільйон гривень і збирався купувати пікапи. Розповів про це своєму куму Сергію, і він відразу ж сказав, що хоче додати гроші і теж бере участь. Йому не потрібна реклама – він непублічний бізнесмен, який просто хоче допомагати. Ми скинулися, але як купити машини? На допомогу прийшли українці з Латвії,... які з 2014 року возять машини на фронт", – поділився ведучий.

Комаров додав, що його земляки особисто вибирали й діагностували кожне авто, везли на СТО, фарбували, приводили до ладу – всього за півтора місяці вони намотали по Європі тисячі кілометрів.

Раніше повідомлялося, що Дмитро Комаров продав свій елітний автомобіль Сhrysler Сrossfire. Машину купили 12 липня. Нові власники авто сказали, що вирішили просто купити машину Комарова, оскільки впевнені, що гроші підуть на допомогу армії України.

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