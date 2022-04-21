Ця заборона діятиме до 2072 року.

Український телеведучий, творець тревел-шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров, якого раніше оголосили ворогом Росії, зараз відреагував на заборону в'їзду в країну-агресора до 2072 року.

"Нова нагорода від РФ. На додаток до "ворога РФ" тепер мені заборонили в'їзд в РФ на 50 років. До 2072 року. До моїх 89 років. Так що тільки на пенсії буде шанс познімати дикі племена в болотах Підмосков'я. Чекаємо на кримінальні справи", - написав Комаров.

Він додав, що не був у Росії з 2005-2006 року. До слова, Комаров не підтримує путінський режим і засуджує війну в Україні. Більш того, він їздить по "гарячих точках" України і збирає матеріали для Гааги.

"Не їздив, не їздив, і ось заборонили їздити. Доведеться по безвізу лоукостом за 20 євро літати в Мілан, Париж і Барселону замість відпочинку в Тамбові, Саратові і Саранську, які так і не побачу", - додав Комаров.

Нагадаємо, раніше Дмитра Комарова оголосили ворогом Росії.

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