Глядачі підтримали Аню, завдяки чому ситуація не опинилася катастрофічною.

Днями українська співачка Анна Трінчер виступила в Одесі. Жителі та гості міста зустрічали її бурхливими оплесками. Вони підспівували артистці і підтримували її навіть тоді, коли трапився курйоз.

Під час виступу знаменитості в залі несподівано згасло світло і вимкнулася вся апаратура. При цьому ні Аня, ні глядачі не здалися. Люди в залі почали діставати телефони і включати ліхтарики, а Трінчер продовжувала з ними взаємодіяти навіть в повних сутінках.

"Одеса не здалася! Всі почали голосно аплодувати, кричати і підтримувати мене", - поділилася враженнями Трінчер.

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В результаті концерт все ж відбувся. Всі залишилися задоволені.

Нагадаємо, раніше Анна Трінчер потрапила до лікарні. Вона не розповіла, що з нею сталося, проте показалася під крапельницею. Перед черговим концертом їй зробили укол через її погане самопочуття.

Крім того, артистка отримала травму під час зйомок кліпу "Очі". Вона впала, в результаті чого на її руках було безліч синців.

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