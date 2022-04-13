Російські зірки знову потрапили "під роздачу".

Український продюсер Ігор Кондратюк в черговий раз висловився про російських зірок, які або мовчать про війну в Україні, або підтримують путінський режим.

Кондратюк зазначив, що всі росіяни - це вороги українського народу. Також він розповів, що зараз із задоволенням "дав би по морді" Миколі Баскову, який підтримав війну в нашій країні.

"Можна було б йому зараз намилити фейс. При тому, що я абсолютно мирна людина, нікому по обличчю в житті не давав. Я зловив себе на думці і скажу одну цікаву річ – я взагалі не цікавлюся, хто там і що робить. Мене навіть проукраїнські росіяни не сильно взагалі цікавлять", - сказав Кондратюк.

Шоумен додав, що якщо є проукраїнські росіяни, значить у них є розуміння, що війна – це зло. Кондратюк порадив їм розбиратися з владою Росії, а не просто підтримувати українців.

Також Кондратюк висловився і про Світлану Лободу, яка довго мовчала про війну і лише нещодавно заговорила про неї.

"Пізно вср*лась. Мені все одно на тих артистів, які з 2014 року перебували в Росії", - додав продюсер.

Нагадаємо, раніше Ігор Кондратюк показав "подарунок" у дворі будинку від росіян.

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