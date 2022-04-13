Раніше окупанти розбомбили будинок Ігоря Васильовича.

Український шоумен Ігор Кондратюк показав фотографії снаряда "Граду", який потрапив у двір його будинку, в результаті чого він був значно пошкоджений.

"Сапери витягли те, що прилетіло в наш будинок 14 березня від росіян-вбивць. Має назву 9М22У. Снаряд для "Градів". Нехай згорять у пеклі всі, хто його випустив, їхні родичі, земляки та співгромадяни! (І тільки канцлер ФРН Шольц думає, що цей снаряд запустив Путін-Х**ло особисто!)", – написав Кондратюк.

На кадрах видно, що снаряд прилетів у двір його будинку. Через удар у будинку Кондратюка також повилітали вікна. На щастя, на момент події в будинку нікого не було. Ще до цього Ігор Васильович поїхав звідти зі своєю сім'єю.

Нагадаємо, раніше Ігор Кондратюк прокоментував обстріл окупантами його будинку під Києвом.

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