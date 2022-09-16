Шоумен зізнався, що з 2000 року жодного разу не знімався в шоу безкоштовно.

Український продюсер Ігор Кондратюк розповів, що проект "Караоке на Майдані" дав йому можливість почати добре заробляти. Саме завдяки цьому проекту він побудував будинок і купив машину.

"На першому місці за прибутковістю знаходиться "Караоке на Майдані". За 20 років воно дало мені можливість добре заробити, побудувати будинок, купити машину. Всі інші проекти і поруч не стояли", - сказав шоумен в програмі "Давай не будемо".

Він зазначив, що жодного разу не сидів у суддівському кріслі безкоштовно. Кондратюк пригадав вокальне шоу "Х-фактор". За його словами, спочатку він назвав одну суму за свою роботу, але канал з ним "торгувався". Тому вони зійшлися на прийнятному для обох сторін гонорарі.

Всі ці проекти дали йому можливість добре заробляти.

"З 2000-го року я ні в одній передачі не був безкоштовно. Ми не говоримо про маленькі передачі по типу "Хто зверху?" з Лесею Нікітюк і Сергієм Притулою. Там, ясна річ, я брав участь без грошей. Але там, де я був членом журі, ведучим, продюсером, то це, звичайно ж, оплачувана робота. Я достатньо на цьому заробив", – додав Кондратюк.

Нагадаємо, раніше Ігор Кондратюк пояснив, чому "хороших росіян" не існує.

Вас також можуть зацікавити новини: