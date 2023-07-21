Кондратюк вважає, що кожна людина сама робить свій вибір.

Український продюсер Ігор Кондратюк в інтерв'ю Славі Дьоміну висловив свою думку щодо вчинку співака Олега Винника. По-перше, він сказав, що не дивився його перше велике інтерв'ю з початку війни. По-друге, Кондратюк вважає, що виїхати з України - це особистий вибір кожної людини.

"Він до війни поїхав за кордон, це його вибір. Кожен глядач знає, що сказати про цей вибір. Один може сказати, що це не по-чоловічому, інший скаже "А що він може, крім того як співати?"" - сказав продюсер.

До слова, Кондратюк розповів історію, яка трапилася особисто з ним на початку війни, коли він тікав від російських ракет і бомб до Львова. За його словами, його сім'ю зупинили на блокпосту і військові запитали, куди вони їдуть.

Тоді Кондратюк чесно зізнався, що вони тікають від війни, бо сам він не готовий брати до рук зброю. Хоча він розумів, що може статися і таке, що йому все ж доведеться відправитися на фронт.

"Військовий каже мені: "Давайте без крайнощів". Я вмію воювати, ви вмієте робити телевізійні програми, я цього робити не маю. Мораль яка? Їдьте до Львова, а якщо дійде і до Львова, то їдьте за кордон. Я кажу йому, що це ж не по-чоловічому. А він відповідає: "Ось ми переможемо, а всі, хто робив телебачення, програми, співали і танцювали помруть. І що ми будемо робити? Дивитися російське телебачення"", - переказав розмову з військовим Кондратюк.

Він додав, що якщо людина боїться війни і тікає від неї, то потрібно звернутися до психіатра. Однак він зазначив, що втеча - це ганебно з точки зору ахисників Узкраїни, які зараз перебувають в окопах.

Нагадаємо, раніше Ігор Кондратюк зізнався, яка у нього пенсія і за що він живе.

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