Актор сильно розлютився, коли дізнався про те, що трапилося.

Том Круз втратив своє авто та цінний багаж, який знаходився в машині. Зловмисники викрали його BMW X7 вартістю 140 тисяч доларів, багаж оцінюється тисячами доларів. Неприємна ситуація трапилася з Томом Крузом у Великобританії, де він зараз знімається у фільмі "Місія нездійсненна 7".

Про це повідомило видання The Sun.

Зловмисники викрали авто BMW X7, яке було припарковане біля готелю, де на час зйомок зупинився Том Круз. Невідомі зламали електронний замок від машини актора.

Вже через кілька годин викрадену машину знайшли через електронну систему стеження. Однак грабіжники встигли сховатися, прихопивши з собою багаж і особисті речі Тома Круза. Артист сильно розлютився через те, що сталося, збитки оцінюються в тисячі доларів.

Читайте також"Нібі реально оживає": мама Кузьми емоційно відреагувала на" повернення " синаСтворення фільму "Місія нездійсненна 7" принесло Тому Крузу чимало проблем. Спочатку зйомки відкладалися через пандемію, а після цього всю групу, яка займається створенням фільму, відправляли на карантин. Тепер же, коли зйомки нарешті стартували, Том Круз ледь не позбувся свого авто і був змушений попрощатися з цінними особистими речами.

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Автор: Поліна Кузенко