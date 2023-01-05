Її статок становить 97 мільйонів доларів.

Домашня улюблениця американської співачки Тейлор Свіфт увійшла до трійки найбагатших тварин світу. Її статки оцінюються в 97 мільйонів доларів (3 млрд 559 млн 706 тис 776 гривень).

Такий стан шотландська висловуха на прізвисько Олівія Бенсон сколотила, "створивши" власний бренд і знявшись разом з господинею в декількох кліпах, в тому числі на пісню "Blank Space", і рекламних роликах.

"Маючи колосальний капітал у 97 мільйонів доларів, Олівія досягла успіху за межами світу впливу Instagram. Шотландська висловуха заробила свій стан, знявшись разом зі своїм власником в декількох музичних відео, створила власну лінію товарів і знялася в епізодичних ролях у багатьох високобюджетних рекламах, зокрема для Diet Coke і Ned Sneakers", - йдеться на сайті the Ultimate Pet Rich List.

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Варто відзначити, що і зіркова господиня не відстає від своєї улюблениці. Тейлор Свіфт тричі стала найбільш високооплачуваною знаменитістю за даними Forbes: в 2016, 2019 і 2020 роках, що зробило її першою людиною з музичної індустрії, якій вдалося очолити даний список більше одного разу.

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