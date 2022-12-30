Новорічні свята Степан проведе з коханою у Львові.

Один з найпопулярніших у світі котів Степан знову вимушений покинути рідне місто Харків.

Напередодні в Instagram Степана було опубліковано його спільні селфі з кішечкою. Як виявилось, у кота з’явилося кохання.

Під час перебування у Харкові Степан робив знімки розбитих унаслідок російських ударів багатоповерхівок й допомагав збирати кошти іншим чотирилапим товаришам.

Відео дня

Цими днями кіт Степан шокував своїх фанатів – світлин нескореного Харкова стане менше. Новорічні свята Степан проведе з коханою у Львові.

"Ми відвідали рідний Харків і дуже боляче його покидати. Але Львів став тепер нашою другою домівкою, тому свята ми проведемо у Львові", - йдеться у дописі.

На згадку про мандрівку Степана сфотографували в обіймах його обранниці – на нижній полиці поїзда.

Кіт Степан та Україна

У вересні Степана привезли в Україну з Франції – вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Рідне місто кота – Харків – сильно постраждало від вогню росіян, тож тварину рятували з-під обстрілів.

Кіт Степан став популярним завдяки коротким відео у TikTok, на яких пухнастий блогер позував з зажуреним лицем під старі хіти. Ролики завірусилися – і їх почали шерити світові зірки, зокрема американська співачка Брітні Спірс.

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