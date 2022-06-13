Комік бере участь у благодійних заходах і підтримує бойовий дух військових своїми виступами.

Актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий розповів про своє життя після 24 лютого. Тривалий час він не розумів, чи варто повертатися до творчості і підтримувати бойовий дух українців, адже сумнівався щодо доречності гумористичних шоу під час обстрілів.

Однак коли він і команда зрозуміли, що так можна підтримувати і цивільних, і військових, вирішив робити все, аби бути корисним власній державі. В інтерв’ю програмі "Зірковий шлях" Кошовий розповів, що змінилося у його світосприйнятті останнім часом.

"До деяких речей я почав ставитися більш детально. Почав цінувати те, що раніше не цінував. Я не можу сказати, що я став більшим патріотом, бо я і був патріотом", - сказав Євген.

Актор додав, що навіть попри обстріли українських міст рашистами він ніколи не думав про те, аби покинути Україну.

"Я народився в цій країні, я пожив на Донбасі, вчився на Донбасі, переїхав до столиці. Коли це все почалося, люди питали чому я не поїхав. А куди мені їхати? Я вдома! Я що, даремно працював на квартири, машини, будував будинок? Куди мені їхати, це ж мій дім. Вони бачать, що президент тут, його друзі нікуди не виїжджали, і їхній душевний стан трошки покращується, вони заспокоюються. Але до першого прильоту", - прокоментував гуморист.

Нагадаємо, друг Зеленського Кошовий прокоментував намір йти в політику.

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