Володимир Зеленський та Євген Кошовий, архівне фото / Прес-служба

Друг президента України Володимира Зеленського Євген Кошовий дав інтерв’ю програмі "Зірковий шлях", де відповів на питання чи планує йти в політику. Актор і гуморист каже - почуває себе краще у тому, чим займається вже багато років, тому категорично проти того, аби наслідувати приклад свого друга. 

"Я одразу сказав, що це не моє, і я туди не піду. Я краще буду займатися тим, чим я займався 20 років", - підкреслив Кошовий. 

Зазначимо, "кварталівці" не залишилися осторонь війни. Кошовий зізнався, хто з "кварталу 95" воює за Україну.

Нагадаємо, раніше Кошовий розповів про зустріч з Зеленським на Банковій. Туди комік з колегами приїхав аби підтримати свого друга. 

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