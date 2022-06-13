Комік каже, що не планує змінювати свій рід діяльності.

Друг президента України Володимира Зеленського Євген Кошовий дав інтерв’ю програмі "Зірковий шлях", де відповів на питання чи планує йти в політику. Актор і гуморист каже - почуває себе краще у тому, чим займається вже багато років, тому категорично проти того, аби наслідувати приклад свого друга.

"Я одразу сказав, що це не моє, і я туди не піду. Я краще буду займатися тим, чим я займався 20 років", - підкреслив Кошовий.

Зазначимо, "кварталівці" не залишилися осторонь війни. Кошовий зізнався, хто з "кварталу 95" воює за Україну.

Нагадаємо, раніше Кошовий розповів про зустріч з Зеленським на Банковій. Туди комік з колегами приїхав аби підтримати свого друга.

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