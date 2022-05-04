Політик опублікував фотографію малюнка.

Військовий експерт і радник глави офісу президента Олексій Арестович показав малюнок сина. На ньому дитина намагалася зобразити тата. Правда, батькові портрет нагадав китайський ієрогліф. Про це Арестович написав у своєму Instagram-блозі.

"Синочок намалював тата. Якщо ви не в курсі, так само виглядає китайський ієрогліф "нероба", - підписав свій "портрет" Арестович.

"Щось він знає", "Непогано", "Дітям видніше","Як то кажуть: "Вустами дитини глаголить істина". Візуалізував", - написали коментатори під публікацією.

Нагадаємо, Арестович розповів, що думає дружина про його популярність і як змінилося життя після 24 лютого.

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