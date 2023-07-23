За словами дівчини, до такого ще не дійшло.

Нотаріус Христина Горняк, яка поки не може поділити будинок з екс-чоловіком Володимиром Остапчуком, розповіла, чи вимагав він повернути подарований їй автомобіль.

За словами Христини, такий дорогий подарунок був красивим жестом з боку Остапчука на всю країну, тому вона вірить в те, що їхні складні стосунки не дійдуть до того, що він зажадає машину назад.

Вона додала, що разом з автомобілем довелося б повертати всі подарунки - прикраси, сумочки і так далі.

Відео дня

"Подарунки - не віддарунки. Я ж не прошу мені мої повертати", - сказала Горняк.

Відзначимо, Христина Горняк і Володимир Остапчук не можуть знайти спільну мову щодо будинку, придбаного в шлюбі. Шоумен вже привів туди свою нову обраницю Катерину Полтавську і затіяв там ремонт, а ось Горняк не втомлюється повторювати, що він не має права щось робити в їхньому спільному будинку, поки вони не вирішать його подальшу долю.

Нагадаємо, раніше Христина Горняк раптово "наїхала" на нову пасію Остапчука. Дівчина обурена поведінкою шоумена і його нової дружини.

Вас також можуть зацікавити новини: