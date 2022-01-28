Акторка вперше спробувала постояти на цвяхах.

Українська акторка Наталка Денисенко знайшла собі нове захоплення. Зірка вперше спробувала постояти на цвяхах.

Про це вона повідомила в Instagram.

"Давно вже чула про цю практику та її цікаві результати, і дуже хотіла спробувати. Для мене це виявилося дуже боляче. Я навіть не являла, настільки боляче", - поділилася Наталка.

Денисенко поділилася емоційним роликом, на якому вперше практикує це заняття. Поруч із зіркою була її тренерка.

Акторка розповіла, що спочатку їй було дуже боляче. Вона навіть хотіла відмовитися від нового захоплення та злізти з цвяхів. Однак зірка пересилила себе та вистояла 40 хвилин.

"Перші хвилини я кричала і лаялась, гнівалася, кричала що я незручно поставила ногу, і я не зможу, що це не для мене. Потім у мене була паніка, мені було страшно. Я не могла заспокоїтися, я говорила що я не хочу нічого, я слабак і більше не можу", - поділилася Наталка.

Акторка додала, що сенсом цього заняття для неї була трансформація фізичного болю у внутрішній спокій та задоволення.

Як повідомляв УНІАН, раніше Денисенко розповіла, як в дитинстві впала і зламала кілька хребців. Тоді вона цілий місяць лежала на твердих дошках з невеликим матрацом, не встаючи навіть в туалет.

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