Наталка Денисенко в дитинстві отримала важку травму.

Українська актриса Наталка Денисенко в дитинстві впала і зламала кілька хребців. Тоді вона цілий місяць лежала на твердих дошках з невеликим матрацом, не встаючи навіть в туалет.

"Через місяць тріщини на хребцях зрослися, і вставши з ліжка, я заново вчилася ходити, бо вестибулярний апарат звик до горизонтального положення... Через півроку я пішла в перший клас, і мама носила весь рік за мною портфель, тому що навіть найменшу тяжкість носити було не можна. Хребет і м'язи були дуже слабкі, лікар порадив "зміцнювати м'язовий корсет" і віддати мене на танці", - говорить Наталка.

Так, Денисенко займалася танцями аж до восьмого класу. Потім вона почала ходити в театральну студію і займатися вокалом. Якийсь час у неї була перерва в танцях. А зараз Наталка займається на пілоні і періодично показує відео з тренувань.

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Автор: Діана Могилєвич