Агілера засвітила груди / instagram.com/xtina
Відома співачка Крістіна Агілера опублікувала в Instagram нову фотографію.
Читайте такожПугачова "попалася" на фото в домашньому образіНа знімку вона постала в брючному костюмі в різнокольорову клітку. На ніжки вона одягла однотонні коричневі босоніжки на високих підборах. Волосся зірка зібрала у високий хвіст, а на обличчя нанесла нюдовий макіяж.
Варто відзначити, що жакет Агілера одягла на голе тіло. Тим самим вона засвітила пружні груди, які було видно з-за глибокого декольте.
Агілера засвітила груди / instagram.com/xtina
Агілера засвітила груди / instagram.com/xtina
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