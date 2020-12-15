Крістіна Агілера вміє епатувати публіку.

Відома співачка Крістіна Агілера опублікувала в Instagram нову фотографію.

Читайте такожПугачова "попалася" на фото в домашньому образіНа знімку вона постала в брючному костюмі в різнокольорову клітку. На ніжки вона одягла однотонні коричневі босоніжки на високих підборах. Волосся зірка зібрала у високий хвіст, а на обличчя нанесла нюдовий макіяж.

Варто відзначити, що жакет Агілера одягла на голе тіло. Тим самим вона засвітила пружні груди, які було видно з-за глибокого декольте.

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Автор: Діана Могилєвич