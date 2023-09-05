"Привітайте мене", - написала Христина в соцмережах.

Екс-дружина українського шоумена Володимира Остапчука, нотаріус Христина Горняк розповіла, що розлучилася зі своїм бойфрендом-іноземцем, з яким була у стосунках вісім місяців.

За її словами, їхня історія була емоційною і заплутаною. Саме тому вона постійно називала його "клубочком". Горняк каже, що були і хороші моменти, проте вже нічого не повернути.

Ймовірно, сталася якась неприємна ситуація, яка і спонукала Христину ухвалити рішення про розставання.

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"Багато питань про нього... Не просто так я назвала його "клубочком", тому що все було емоційно і заплутано. Але багато було і теплих моментів, спасибі йому за це! Вісім місяців, як ніяк... Зараз ми не разом. Не знаю, що чекає на мене завтра, але, думаю, те, що сталося, виправити дуже складно", - поділилася Христина.

Вона додала, що зараз у неї один план - жити. А як складеться її доля далі - вона не знає. Але в той же час Христина переконана, що обов'язково зустріне чоловіка, з яким залишиться на все життя.

"Ми зустрічаємо людей на різний період і термін у житті. Когось на три роки, когось на вісім місяців, а когось на все життя. Тому "продовження буде", - зазначила Горняк.

Особисте життя Христини Горняк

Христина Горняк стала відома широким масам після того, як вийшла заміж за шоумена Остапчука. Їхня історія стосунків була красивою - він робив їй дорогі подарунки, вони подорожували, разом будували будинок.

Однак рік тому пара приголомшила шанувальників новиною про розставання. Причину вони не назвали. Відтоді кожен з них пішов своєю дорогою. Остапчук, наприклад, одружився з журналісткою Катериною Полтавською.

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