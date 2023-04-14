Володимир Остапчук запустив авторське шоу "Мекнув - питайте". Напередодні вийшов перший епізод, де телеведучий розповів про себе багато цікавого.

Український шоумен і телеведучий Володимир Остапчук запустив на YouTube авторське шоу "Мекнув - питайте". Згідно з концепцією проекту, ведучий буде запрошувати двох знаменитостей, щоб ті відверто відповідали на найрізноманітніші питання підписників і глядачів. 13 квітня вийшов перший епізод, де сам Остапчук розповів про себе чимало цікавого.

Не секрет, що після розлучення з другою дружиною Христиною Горняк практично відразу Вова закрутив роман з журналісткою Катериною Полтавською. Дівчині 22 роки, а Остапчуку - 38 років. Звичайно, підписникам цікаво, чи не є така різниця у віці проблемою для стосунків.

Телеведучий зізнався, що він - перший чоловік, з яким Катерина цілувалася і вступала в інтимну близькість. Його це в перші місяці напружувало, проте потім бар'єр зник.

"Ми почали зустрічатися, і вона мені сказала, що є питання, яке хоче серйозно обговорити, - це те, що вона незаймана. Десь на другий тиждень дізнався, що я у неї перший чоловік, з яким вона цілувалася... Я думав, що це будуть стосунки "батько-дитина". Але потім я зрозумів, що вона у 22 вже зріла людина, і розумніша, ніж більшість жінок, які я знав у своєму житті", - поділився Володимир.

Нагадаємо, нещодавно нотаріус Христина Горняк відреагувала на новий роман свого колишнього чоловіка. Вона сказала, що бажає йому, як і іншим своїм колишнім, щастя.

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