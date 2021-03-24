Мішина заразилася коронавірусом / instagram.com/misha.k.ua
Українська актриса Ксенія Мішина розповіла в інста-сторіз, що заразилася коронавірусом.
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Тепер вона разом зі своїм коханим Олександром Еллертом два тижні перебуватиме вдома.
"Друзі, яка смачна редиска! Якби я не бачила, що це редиска, то я б навіть не зрозуміла, тому що у мене коронавірус. Ось так от", - сказала Мішина.
Нагадаємо, Ксенія Мішина була головною героїнею проекту "Холостячка". У фіналі шоу вона обрала сценариста "Кварталу 95" Еллерта. Після проекту пара разом живе і виховує сина Ксенії Платона.
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