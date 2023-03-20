Вона не захотіла спробувати фокаччу від Валентини Хамайко.

Українська актриса Ксенія Мішина днями шокувала результатами свого схуднення. За чотири місяці їй вдалося кардинально змінити свою фігуру. Як зізналася актриса в "Сніданок з 1+1" за час війни вона набрала дев'ять кілограмів і була незадоволена своїм тілом, тому серйозно вирішила ним зайнятися.

Мішина сказала, що могла займатися спортом по шість разів на тиждень, вона повністю перейшла на правильне харчування. Тому актриса відмовилася спробувати фокаччу, яку приготувала ведуча програми Валентина Хамайко.

"Взагалі я їм, але здорову їжу тільки. Я набрала 9 кілограмів і це було для мене надзвичайно стресово. Як на мене я мала дуже поганий вигляд. Але це суб'єктивна історія. Я зрозуміла, що мені потрібно братися за своє тіло. Це надзвичайно крута робота над собою. Я показала свій результат, але комусь він може не сподобається", - зазначила Мішина.

Вона додала, що для неї це був крутий трансформаційний період. Коли Мішина побачила перші результати, то загорілася працювати над собою і далі. До слова, син актриси - Платон - у всьому підтримує свою зіркову маму.

Чим відома Ксенія Мішина

Ксенія Мішина - українська актриса. Популярність здобула після зйомок в серіалі "Кріпосна". Також вона знімалася в таких серіалах як "Клятва лікаря", "Спокуса", "Підкидьок", "За вітриною", "Смак щастя" та інших.

Мішина була головною героїнею реаліті "Холостячка". У фіналі вона вибрала коміка Олександра Еллерта, але побудувати з ним стосунки їй так і не вдалося.

Також Ксенія брала участь у шоу "Танці з зірками".

Нагадаємо, Ксенія Мішина екстремально схудла.

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