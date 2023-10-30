Зараз з нею все добре.

Українська актриса Ксенія Мішина, яка нещодавно пережила хірургічне втручання, вийшла на зв'язок з шанувальниками і розповіла про своє самопочуття.

Знаменитість подякувала шанувальникам за занепокоєння і турботу і сказала, що зараз з нею все добре. Однак яку саме операцію вона робила - артистка так і не зізналася. Мішина лише уточнила, що це була не мамопластика.

"Котики, велике дякую за вашу турботу. Зі мною все добре. Операція була плановою... і це були не груди. У мене поки все гуд з цим питанням", - написала Мішина.

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Варто відзначити, що Ксенію виписали практично відразу після того, як вона відійшла від наркозу.

Нагадаємо, раніше актриса Ксенія Мішина показалася в лікарні. Вона розповіла, що їй зробили першу в житті операцію і вперше вона перебувала під загальним наркозом.

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