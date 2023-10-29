Зараз з актрисою все добре.

Українська актриса Ксенія Мішина раптово показалася в лікарні і повідомила, що їй зробили першу в житті операцію.

Спочатку актриса показала, як їй ставили крапельницю, а потім вийшла на зв'язок з шанувальниками після того, як почала відходити від наркозу.

"Перший в житті наркоз... Я: "Доктор, щоб ви знали, я досі вас бачу і чую". Доктор: "Ксеніє, прокидайтеся", - підписала відео Мішина.

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З чим саме була пов'язана операція - невідомо. На щастя, зараз зі знаменитістю все добре. Вона перебуває в палаті під наглядом лікарів.

Раніше в лікарні показалася Ілона Гвоздьова. Хореограф зважилася на маммопластику. Пізніше вона розповіла, що збільшила груди до другого з половиною розміру.

На щастя, операція пройшла успішно, проте якийсь час Гвоздьовій доведеться носити підтримуючий корсет. Знаменитість зізналася, що давно мріяла збільшити груди, і ось зараз вона реалізувала свою мрію.

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