Актриса вирішила "окреслити межі тим, хто втратив орієнтири".

Українська актриса Ксенія Мішина стала мимовільним учасником публічного скандалу. Днями вона підтримала реквізитора Миколу Федосенкова, який звинуватив "Дизель Студіо" у невиплаті заробітної плати.

В результаті навколо цієї історії розгорівся справжній скандал. Керівник проекту Олексій Бланар і актор Єгор Крутоголов принизили Мішину, назвавши її "політичною хвойдою". Що ж, відповідь актриси не змусила на себе довго чекати.

В інста-сторіз вона вирішила окреслити межі тим, хто втратив орієнтир і зазначила, що конфлікт з "Дизель Студіо" у неї виникає вже не вперше. За словами зірки, чоловічому складу "Дизель Студіо" не сподобалася її перемога в "Танцях з зірками", а потім вони причепилися до неї через "Холостячку". Зараз же ситуація повторилася.

"Відповідь на мою підтримку не змусила себе чекати. І для мене рівень цієї відповіді підтверджує якість цих людей і те, як вони можуть поводитися з іншими. Образити, обдурити, наклепати для них нормально", - написала Мішина.

Також вона додала, що навряд чи керівник проекту і актор так низько реагували б на її слова, якби це було неправдою.

Нагадаємо, раніше керівник "Дизель Студіо" обізвав Мішину "хвойдою".

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