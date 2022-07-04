Олексій Бланар різко висловився на адресу Ксенії Мішиної.

Нещодавно студія "Дизель Студіо" потрапила в скандал, пов'язаний з невиплатою зарплат. Реквізитор і контентмейкер студії Микола Федосенков розповів, що така проблема в компанії дійсно є.

Його вирішила підтримати українська актриса, яка в інста-сторіз написала: "Такі вчинки через букву Z в логотипі?"

Так, на таке питання Мішиної вирішив відповісти керівник проекту Олексій Бланар, але його вирази були в негативному ключі щодо актриси.

"Наїзди на студію були, є і будуть. У тих, хто щось робить і робить це добре, завжди були ті, хто заздрить і заважає. Але пішли вони всі слідом за рашистським військовим кораблем! Завжди знав, що Мішина - бл*дунка, але в якості політичної хв*йди бачу її вперше. Зростає", - написав він.

До Бланару приєднався і актор студії Єгор Крутоголов, який заявив, що раніше Ксенія Мішина йому подобалася, але після її висловлювання - ні.

"До цього "мегаскандалу" приєдналися ще й кілька зірок, однією з яких була Ксенія Мішина, яка порівняла нас з рашистами через наявність букви Z в назві компанії. Я не знаю, чим зараз займається Мішина і де знаходиться, але мені особливо від неї прикро і огидно чути про такі порівняння, тому що ми намагаємося робити все, що можемо для нашої перемоги над рашистами, та й, крім того, вона мені особисто так подобалася! До цього моменту", - сказав гуморист.

Зазначимо, за Мішина заступила журналістка Аліна Доротюк. За її словами, за правду "Дизель Студіо" блокує.

"Знаю, що за правду Дизель блокують. Але навіть якщо вам не припав до душі допис Мішиної, ви ж начебто чоловіки. Хоча, після висловлювань обох - сумніваюся в цьому", - написала Доротюк.

Нагадаємо, "Дизель Студіо" потрапили у скандал з невиплатою зарплат. Один із співробітників звинувачує гумористичну компанію в тому, що вони обдурили його і недоплатили гонорар.

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