Раніше молдавський співак часто бував у Києві, був тренером вокального шоу на 1+1 і навіть випустив пісню українською мовою.

Молдавський співак і колишній тренер 9-го і 10-го сезонів проекту "Голос країни" Дан Балан до повномасштабного вторгнення РФ в Україну часто бував у Києві. Проте вже майже рік він не відвідував українську столицю. Куди зник артист і яка у нього позиція щодо війни - читайте в матеріалі.

Що Дан Балан говорив про війну в Україні

24 лютого 2022 року, коли РФ повномасштабно напала на Україну, Дан Балан, судячи з інформації з відкритих джерел, був у Києві.

Свою позицію він озвучив на третій день - 27 лютого він зробив у своєму Instagram-блозі пост зі словами Тараса Шевченка:

"Схаменіться! Будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люде, настане суд, заговорять Дніпро і гори. Боже, врятуй Україну! Всім серцем з вами!"

Українські шанувальники в коментарях йому подякували за таку позицію, а ось росіяни залишили багато неприємних послань, називаючи його "зрадником".

Через те, що з 24 лютого авіасполучення було зупинено, музикант не міг покинути країну. Пізніше його мама Людмила Балан в одному з інтерв'ю заявила, що її син виїхав з України "ближче до кінця лютого". Як саме і куди - не уточнюється.

Людмила Балан додала, що не хоче говорити, де зараз перебуває її син. Коментуючи війну в Україні, жінка сказала: "Залишається тільки молитися, щоб українці чинили опір і боролися з росіянами до кінця".

Де зараз Дан Балан і чим він займається

Instagram-профіль Дан практично не веде, але у нього на аватарці зображений міжнародний символ миру Пацифік, а в шапці профілю написано: "Give Peace a Chance!" (Дайте миру шанс).

Румунське видання "Viva" у березні 2022 року повідомило, що Дан Балан з Молдови переїхав до Туреччини.

Влітку 2022 року він вперше після тривалої паузи випустив пісню - це була перекладена на румунську мову композиція Printre Culori ("Серед квітів").

Нагадаємо, Максим Галкін показав фото зі зйомок в Україні.

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