Про артиста нині мало відомо.

Співачка Оля Цибульська розповіла, куди "зник" артист Дзідзьо. Останніми тижнями про нього мало що чутно. Цибульська вирішила заспокоїти фанатів та повідомила, чим нині займається її кум.

За словами співачки, DZIDZIO нікуди не зникав. Вона спілкується з артистом та знає, що він робить. У новому сюжеті "ЖВЛ" Цибульська захистила Дзідзьо.

"Він дзвонив мені минулого тижня. Питав, як я маю, що в мене доброго, що в мене нового. Теж гастролює, збирає кошти, допомагає Україні і дуже-дуже чекає на перемогу", - повідомила співачка.

Також вона розповіла, що деякі чоловіки лише багато говорять, та мало роблять. А деякі мовчать, проте не припиняють робити добрі справи. Саме таким чоловіком, вважає Цибульська, є Дзідзьо.

"Стільки чоловіків триндичить в шоу-бізнесі, мають бути ті, які мовчки роблять свою справу і все. Тому, мені здається, що важливіше не те, що людина говорить, а те, що людина робить", - зауважила зірка.

Хто такий DZIDZIO

Співак Дзідзьо (справжнє ім'я - Михайло Хома) народився у Львівській області, йому 39 років. Артист є фронтменом та засновником групи DZIDZIO, яка відома своїми хітами "Я і Сара", "Павук", "Каділак" та іншими. На початку повномасштабної війни РФ проти України співак, разом з Олександром Пономарьовим, Тарасом Тополею та іншими артистами, записав трек "Україна переможе", який став "вірусним".

Артист виступає проти російської агресії. Він засуджує повномасштабну війну, яку РФ розв'язала в Україні.

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