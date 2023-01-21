За словами Даші, вони приїлися один одному, та й ритм життя у них дуже відрізняється.

Сьогодні, 21 січня, стало відомо про розставання однієї з найкрасивіших і міцних пар українського шоу-бізнесу - Даші Квіткової і Микити Добриніна.

У своїх соцмережах вони повідомили, що більше не разом. За їхніми словами, це було їхнє спільне рішення.

У програмі "Іспит з Машею Єфросиніною" Даша розповіла, що першою почала розмову про розставання, Микита її підтримав.

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За її словами, "гойдалки" у стосунках у них почалися ще півтора роки тому. Незважаючи на це вони хотіли бути разом, тому під час повномасштабної війни повінчалися. Але стосунки у них не налагодилися. Вже три тижні вони живуть окремо. Добринін з'їхав з їхнього будинку.

"Це було рішення обох, але першою на розмову вийшла я... Ми були разом 24/7. Ми просто в якийсь момент зрозуміли, що, по-перше, ми дуже наситилися один одним. По-друге, у нас різна швидкість. Я лечу попереду планети, а він більш плавний. На цьому тлі ми морально один одного задушили. Я багато працюю і приділяю цьому багато часу. Йому це не подобалося. Я розривалася між роботою, сином і чоловіком. У нас була "гра", хто кого більше вколе... Дуже багато сліз і розмов. Любов не пройшла. Я його люблю і він мене любить, але це ті стосунки, де тобі боляче", – розповіла Квіткова.

Нагадаємо, Даша Квіткова і Микита Добринін познайомилися в 9 сезоні шоу "Холостяк". Після фіналу, де Даша стала переможницею, вони продовжили будувати стосунки. Незабаром Микита освідчився коханій на Балі. У 2020 році вони зіграли весілля, а незабаром у них народився син Лев.

Зараз пара розійшлася. Як розповіла Даша, вони ходять до психолога і вирішують свої проблеми. Подавати документи на розлучення вони будуть пізніше, коли будуть в нормальному емоційному стані.

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