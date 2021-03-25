Співачка знялася для Rolling Stone.

Популярна співачка Лана Дель Рей опублікувала в Instagram обкладинку журналу Rolling Stone.

Читайте такожІрина Шейк показала, який вигляд мала у 20 років (фото)

Зірка знялася у фотосесії для глянцю в стильній сорочці в клітинку і шарфику. При цьому обличчя Лани взяли великим планом. Дівчина променисто посміхається і прикриває очі.

"Моє точне обличчя під час прослуховування Chemtrails", - підписала фото співачка.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич