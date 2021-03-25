Співачка захопила мережу / instagram.com/lanadelrey
Популярна співачка Лана Дель Рей опублікувала в Instagram обкладинку журналу Rolling Stone.
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Зірка знялася у фотосесії для глянцю в стильній сорочці в клітинку і шарфику. При цьому обличчя Лани взяли великим планом. Дівчина променисто посміхається і прикриває очі.
"Моє точне обличчя під час прослуховування Chemtrails", - підписала фото співачка.
Співачка захопила мережу / instagram.com/lanadelrey
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