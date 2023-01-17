Співачка страждає від важкої форми безсоння.

Російська співачка Лариса Доліна розповіла, що у неї є проблеми зі сном. Без таблеток вона не може заснути, що негативно позначається на її стані в цілому.

У коментарі росЗМІ Доліна поділилася, що не може заснути після якихось важливих заходів. Вона лягає і починає прокручувати в голові всі моменти, які відбувалися.

"Через це заснути категорично не можеш. В результаті приймаєш снодійне. Доводиться. Я п'ю таблетки і в тому випадку, якщо на мене чекають тривалі перельоти. Оскільки в літаках я не сплю ніколи, снодійне - для мене порятунок. Адже для того, щоб звучав голос, потрібно висипатися", - сказала путіністка.

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Лариса Доліна "топить" за Путіна

Співачка Лариса Доліна народилася в Одесі, проте будувати кар'єру вирішила в РФ. Вона неодноразово говорила, що їй подобається диктатор Володимир Путін. Ймовірно, за таке ставлення до нього вона і отримали безліч російських нагород.

Крім того, в 2014 році вона підтримала незаконну анексію Криму, а потім навідалася туди з концертами. За таку зраду в 2018 році їй заборонили в'їзд в Україну.

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