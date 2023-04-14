Пугачова і Вайкуле - близькі подруги, які часто спілкуються. Наприклад, нещодавно Алла відвідала концерт Лайми і поділилася теплими фото звідти.

Латиська співачка Лайма Вайкуле відверто відповіла на питання про те, чи допомагала Алла Борисівна Пугачова українській армії. Зірка переконана, що Примадонна не жертвувала гроші на ЗСУ, бо зараз нічого не заробляє.

"Аллу зараз перевірятиме прокуратура. Відчепіться ви від Алли. Відчепіться від цих чудових людей. Звідки ви взяли, що потрібно перевіряти, чи платить Алла українській армії. Захоче - заплатить, не захоче - не заплатить. Правда, я знаю, що вона цього не робила", - сказала Лайма.

Вайкуле пожартувала про те, що коли їй потрібні були гроші нібито на покупку картини, Алла не змогла їй допомогти. Також співачка закликала перестати "тероризувати" Максима Галкіна.

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"Вона ж не працює. Ви знаєте про це? Звідки вона візьме гроші на те, щоб комусь відправляти? Хочеться сказати, що вона навіть мені не давала грошей, коли у мене була проблема. Хотіла придбати велику картину. Я жартую. Це все жарти. Я вас розважаю. Відчепіться від Алли, від Меладзе, від Галкіна, від мене зі своїми дурними питаннями", - резюмувала зірка.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що прокуратура РФ проведе перевірку Алли Пугачової, Нікіти Преснякова і Крістіни Орбакайте на предмет надання фінансової допомоги ЗСУ.

Самі зірки на подібні перевірки ніяк не реагували. Всі члени зіркового сімейства зараз знаходяться за межами Росії.

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