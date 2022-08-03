Співачка заявила, що вона проти війни в Україні.

Латвійська співачка Лайма Вайкуле 31 липня дала концерт, під час якого вийшла на сцену з прапором України.

Зірка зазначила, що вона проти війни в Україні, а тому рішення підтримати нашу країну для неї було єдине вірним.

"А як же інакше? Чого ще від мене можна було очікувати? Ми живемо в Латвії, я громадянка Латвії, наша політика і позиція зрозумілі... Я думаю, що в Латвії немає людей, які за війну. Ось ми дивимося на блакитне небо, а по Україні запускають ракети, вбиваючи все живе", - сказала співачка в коментарі Delfi.

Вона додала, що поки не планує повертатися в Росію. Тому поки її концертів там не буде.

Нагадаємо, раніше Лайма Вайкуле, яка висловилася на підтримку України, полетіла у США разом зі своїм коханим Андрієм Латковським. Офіційна причина від'їзду - за медичними обставинами.

Також артистка зізналася, що спілкується зі своїми друзями з України.

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