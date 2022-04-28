Певица поддерживает Украину в развязанной РФ войне.

Американская певица Леди Гага дала концерт в Лас-Вегасе, во время которого вспомнила о полномасштабной войне в Украине, которую 24 февраля развязала Россия.

Прямо со сцены певица заявила, что россиян следовало арестовать ее еще тогда, когда она выступала в их стране. Но, по ее словам, они этого не сделали, так как "как были тупыми, так и остались".

"Они должны были арестовать меня в России, когда имели такой шанс. Я говорила им надеть на меня наручники. Они были тупыми в тот день, и остаются тупыми сейчас", – сказала Леди Гага.

Отметим, певица имела в виду то, что в России сажают в тюрьму за свободу слова. Во время ее выступления в 2012 году в России звезда со сцены рассказывала о равенстве и поддержала ЛГБТ-сообщества. Зная политику Кремля, еще тогда Гага призвала арестовать ее, но россияне этого не сделали.

Ранее УНИАН назвал 5 звезд, которым стало плохо во время концерта. Среди них и эпатажная Леди Гага.

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