Музикант з початку війни підтримує українців.

Британський музикант Стінг з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтримує нашу країну. Він неодноразово згадував про Україну на своїх концертах, а зараз і зовсім вирішив нас привітати з 31-річчям нашої незалежності.

"Я хотів висловити свою солідарність з вами. Ви маєте право жити так, як хочете, і нікому не належите", - звернувся до українців музикант.

Також на честь свята він виконав пісню "Fragile".

Нагадаємо, раніше Стінг зупинив концерт у Варшаві і підтримав Україну. Він заявив, що війна в нашій країні - це абсурд.

"Демократія піддалася нападу, вона атакована в кожній країні світу. Якщо ми не будемо захищати її, ми втратимо її назавжди. Демократія - це іноді безлад. Демократія - це розчарування. Демократія буває неефективною. Потребує постійної уваги. Але за неї все ж варто боротися", - додав артист.

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