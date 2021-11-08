Телеведуча поскаржилася на сервіс в ресторані "Шампанела".

Українська телеведуча Леся Нікітюк відвідала київський ресторан "Шампанела", який знаходиться на вулиці Золотоустівська 34, і залишилася незадоволеною. Так, зірка замовила гарбузовий суп, в якому виявила шматок скла.

"Думаєте, це діамант? А ні, це шматок скла в гарбузовому супі, який я замовила в ресторанчику", - написала Леся в інста-сторіз.

Також Нікітюк звернулася до власників закладу: "Думаю, власників ресторану зацікавить ця історія. Наведіть порядок у своєму закладі або я прийду і наведу".

Раніше УНІАН повідомляв, що телеведуча Леся Нікітюк розридалася після довгоочікуваної зустрічі зі своїм другом.

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Леся Нікітюк - українська телеведуча, яка зробила значний прорив у кар'єрі участю в тревел-шоу "Орел і решка". Також Леся разом з Сергієм Притулою веде популярну програму "Хто зверху".

Наприкінці серпня 2018 року стала ведучою розважального шоу "Хто проти блондинок?" У листопаді 2019 року стала ведучою телевізійного проекту "Le Маршрутка". Також Леся Нікітюк була учасницею шоу "Танці з зірками", але до фіналу вона так і не дійшла.

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Автор: Діана Могилєвич