Телеведуча не змогла стримати своїх емоцій.

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася в інста-сторіз зворушливим моментом з життя.

Зірка кілька місяців не бачила свого улюбленого собаку Рафіка. У момент зустрічі зі своїм "другом" Нікітюк не змогла стриматися і заплакала від радості. Також вона показала кілька фотографій з Рафіком.

Відзначимо, Леся зазвичай багато уваги приділяє своєму вихованцеві. Так, телеведуча бере собаку навіть на зйомки. А ще вона створила в Instagram окрему сторінку для нього.

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Леся Нікітюк - українська телеведуча, яка зробила значний прорив у кар'єрі участю в тревел-шоу "Орел і решка". Також Леся разом з Сергієм Притулою веде популярну програму "Хто зверху".

Наприкінці серпня 2018 року стала ведучою розважального шоу "Хто проти блондинок?" У листопаді 2019 року стала ведучою телевізійного проекту "Le Маршрутка". Також Леся Нікітюк була учасницею шоу "Танці з зірками", але до фіналу вона так і не дійшла.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк у шкіряній міні-сукні розохотила мережу.

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Автор: Діана Могилєвич