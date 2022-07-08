Телеведуча вирішила підтримати Бориса Джонсона. А як вона це зробила - дивіться самі.

Українська телеведуча Леся Нікітюк веселить своїх шанувальників навіть під час війни. Таким чином вона піднімає наш бойовий дух і відволікає від сумних думок.

Цього разу вона вирішила підтримати друга України, прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, який подав у відставку. В інста-сторіз вона оприлюднила своє фото з зачіскою, як у Джонсона.

Варто відзначити, що його неслухняне біле волосся підкорило українців. Сам він зізнавався, що насилу з ними справляється, тому у нього завжди з собою є гребінець.

Звичайно, таким фото Нікітюк просто захотіла підтримати прем'єр-міністра, а таку зачіску зробила за допомогою фотошопу. Також вона процитувала фразу Джонсона: "Добрий день everybody".

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк повідомила трагічну звістку. Під час війни загинув молодий хлопець Рінат, з яким вона познайомилася під час зйомок програми Ле Маршрутка в Маріуполі.

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