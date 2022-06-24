Телеведуча повідомила про смерть свого знайомого.

Українська телеведуча Леся Нікітюк повідомила трагічну звістку. Під час війни загинув молодий хлопець Рінат, з яким вона познайомилася під час зйомок програми Ле Маршрутка в Маріуполі.

"В результаті російської агресії в Маріуполі загинули вже щонайменше 22 тисячі осіб. Серед них і Рінат. Ми познайомилися на зйомках проекту Ле Маршрутка, коли знімали в Маріуполі", - написала телеведуча.

Також вона розповіла, що знала про мрію Ріната працювати на телебаченні. Але, на жаль, його мрії не вдалося збутися.

Крім того, Нікітюк згадала, що молодому хлопцеві дуже подобалося працювати з її командою, він допомагав на зйомках проекту.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк випустила новий хіт про війну з Росією. Над створенням пісні Нікітюк працювала з відомим композитором і народним артистом України Степаном Гігою.

Вас також можуть зацікавити новини: