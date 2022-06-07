Лазарєв оскандалився новою заявою.

Українська телеведуча Леся Нікітюк звернулася до російського співака Сергія Лазарєва і запросила його до Києва шукати нацистів, про яких він розповідає у своєму Instagram.

Так. 24 лютого Лазарєв написав антивоєнний пост, а пізніше "перевзувся" і сказав, що переосмислив всю ситуацію.

"Волонтери на Донбасі розповідають, що ЗСУ б'ють по живому – школам, лікарням і житловим будинкам... Чуєш ці розповіді і починаєш мислити, відчувати інакше. І починаєш думати: коли вже світ, нарешті, побачить і почує те, що відбувалося і відбувається ось уже багато років на Донбасі? Я переоцінив, переосмислив багато чого. Беру на піклування ще трьох дівчаток-жертв нацистських обстрілів", - написав Лазарєв.

На цей пост і відреагувала Леся Нікітюк. Вона зазначила, що у неї живуть 600 біженців з Донецької області і всі вони говорять зовсім інше.

"Може, зустрінемося обговорити? Приїжджай до Києва, будемо разом нацистів шукати! І є фото Насті? І Контакти цього фонду з Донбасу?"- звернулася Нікітюк до Лазарєва в інста-сторіз.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк випустила новий хіт про війну з Росією.

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