Над створенням пісні Нікітюк працювала з відомим композитором і народним артистом України Степаном Гігою.

Українська ведуча та волонтер Леся Нікітюк випустила нову пісню про майбутнє Росії.

Над створенням пісні Нікітюк працювала з відомим композитором і народним артистом України Степаном Гігою.

"Нова пісня-спроба уявити, що буде з росіянами, якщо втіляться в життя їх найбільші страхи. Ця історія для підняття морального духу українців", - прокоментувала Нікітюк.

Війна в Україні та хіти Нікітюк:

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення на територію незалежної України.

29 березня Леся Нікітюк опублікувала у своєму Instagram відео, на якому переспівала пісню "Сіла птаха", змінивши в ній слова. Вона висміяла російську пропаганду і новини про "біологічну зброю" в Україні, яка робить дітей схожими на Степана Бандеру.

16 квітня Леся Нікітюк випустила новий хіт про російський корабель, який "пішов на...".

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