Українська ведуча та волонтер Леся Нікітюк випустила нову пісню про майбутнє Росії.
Над створенням пісні Нікітюк працювала з відомим композитором і народним артистом України Степаном Гігою.
"Нова пісня-спроба уявити, що буде з росіянами, якщо втіляться в життя їх найбільші страхи. Ця історія для підняття морального духу українців", - прокоментувала Нікітюк.
Війна в Україні та хіти Нікітюк:
24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення на територію незалежної України.
29 березня Леся Нікітюк опублікувала у своєму Instagram відео, на якому переспівала пісню "Сіла птаха", змінивши в ній слова. Вона висміяла російську пропаганду і новини про "біологічну зброю" в Україні, яка робить дітей схожими на Степана Бандеру.
16 квітня Леся Нікітюк випустила новий хіт про російський корабель, який "пішов на...".
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